Salzgitter. Knapp 20 Musiker werden in Salzgitter erwartet. Sie geben mehrere Konzerte. Tierischer Beistand wie einst ist jedoch Geschichte.

Da liegt viel (Berliner) Musik in der Luft! Seit zwei Jahren etablieren sich die Konzertwochenenden der „Drehorgelfreunde Berlin“ zu beliebten Fixpunkten im südlichen Stadtgeschehen Salzgitters. Gastierten die Straßenmusiker bereits im Sommer in Salzgitter-Bad, werden sie nun am dritten Adventswochenende weihnachtliche Stimmung nach Salzgitter bringen.