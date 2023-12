Salzgitter-Bad. Die Verkaufspläne waren nicht überraschend, der Käufer schon. Die Salzgitter Maschinenbau AG veräußert letzte Firmen an Investor.

Die Salzgitter Maschinenbau AG (SMAG) gilt als wichtiges Traditionsunternehmen der Stahlstadt. Mit Hauptsitz in Salzgitter-Bad entwickelte sich die mittelständische Firma zum weltweit führenden Maschinenbauunternehmen, die einst im Bergbau wurzelte, zuletzt nach eigenen Angaben rund 750 Mitarbeiter an mehreren Standorten weltweit beschäftigt hat und ein Umsatzvolumen von rund 130 Millionen Euro aufbrachte. Immer wieder gab es Höhen und Tiefen, doch nun hat die 104-jährige Geschichte eine jähe Wende genommen. Die drei noch verbliebenen Tochterfirmen der SMAG sind an den Münchner Finanzinvestor Aequita verkauft worden. Für deren 212 Beschäftigte gilt zumindest bis Ende 2025 Standortsicherheit. Was danach geschieht, ist derzeit unklar.