Lebenstedt. Das Ufer des Salzgittersees wird weiter gestaltet. Neues Projekt ist ein Skaterpark. Er könnte östlich der Eissporthalle entstehen.

Die Weiterentwicklung des Salzgittersees schreitet unaufhaltsam voran. In der aktuellen Planung ist die Freizeitanlage im Osten der Eissporthalle. Dort will die Stadt will am Salzgittersee einen öffentlichen Skatepark errichten. Drei Modelle stehen zur Wahl. Die Kosten werden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Gezahlt wird die Summe aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85). Zugleich sollen zwei Tennisplätze für rund 130.000 Euro saniert werden.