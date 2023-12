Salzgitter-Bad. Der 6-jährige Roux kuschelt sehr gerne. Für den sehbehinderten Kater wäre ein ruhiges Zuhause mit einem Spielkameraden perfekt.

Seine zukünftige Familie wird Tierheimkater Roux nur schemenhaft erkennen können, denn das „Tier der Woche“ im Tierheim Salzgitter hat eine massive Sehbeeinträchtigung. Für den circa 6-jährigen Kater werden Katzenfreunde mit viel Verständnis gesucht.

Im vergangenen Jahr wurde Roux freilaufend aufgegriffen und in die Obhut des Tierheims übergeben. Seine aufmerksamen Finder fühlten sich für den auffälligen Kater verantwortlich und gaben ihm ein warmes Zuhause. Doch nun fand der rothaarige Kater erneut den Weg ins Tierheim und wartet auf eine neue Chance. Man sieht der Fellnase eindeutig an, dass sie sehbehindert ist. Ein Auge fehlt dem Kater vollständig, das verbleibende ist vernarbt und nahezu blind. Vermutlich wird Roux sein Umfeld nur in Umrissen erkennen können.

Roux ist sehr anhänglich, wenn er seine Kontaktpersonen gut kennt

Trotz der fehlenden Sehkraft ist Roux ein kuscheliger Geselle, der jeden Kontakt nutzt, um sich das flauschige Fell kraulen zu lassen. Hat er den Geruch seiner Bezugspersonen angenommen, wird er sehr anhänglich. Etwas Vorsicht ist allerdings bei gemeinsamen Spielstunden geboten, denn hier legt der Kater ein grobes Spielverhalten an den Tag.

Da sich der sympathische Kater in seinem zukünftigen Heim neu orientieren muss, sucht das Tierpflegepersonal einen ruhigen Haushalt, in dem alles an seinem Platz verbleibt. Roux soll es so einfach wie möglich haben, sich die Wege einprägen zu können. Deshalb ist auch viel Verständnis und Geduld seitens der Familie gefragt. Um dem „Tier der Woche“ den Zugang an die frische Luft zu gewähren, ist ein gesicherter Balkon wünschenswert. Und auch ein etwa gleichaltriger Artgenosse ist zu empfehlen, damit Roux einen Spielpartner hat.

Fundtier 1 © Tierheim Salzgitter | Tierheim Salzgitter

Fundtier 1: Dieser unkastrierte Kater wurde am 26.11.2023 ins Tierheim Salzgitter gebracht. Er hat sich seit längerer Zeit in Salzgitter-Drütte, Am Stellwerk, aufgehalten. Er ist leider nicht gechipt. Wer vermisst ihn?

Fundtier 2 © Tierheim Salzgitter | Tierheim Salzgitter

Fundtier 2: Auch diese Katze wurde am 26.11.2023 gefunden. Sie hat sich seit längerem im Kleingarten Marienbruch in Salzgitter-Lebenstedt aufgehalten. Auch sie ist leider nicht gekennzeichnet.

Fundtier 3 © Tierheim Salzgitter | Tierheim Salzgitter

Fundtier 3: Ebenfalls am 26.11.2023 wurde diese junge und schüchterne Katze gefunden. Sie hat sich am Nordring in Salzgitter-Groß Mahner aufgehalten. Auch sie ist, wie alle anderen Fundtiere auch, nicht gechippt oder tätowiert.

Fundtier 4 © Tierheim Salzgitter | Tierheim Salzgitter

Fundtier 4: Diese weibliche Katze wurde am 16.11.2023 in Salzgitter-Gebhardshagen, Sternbergstraße, aufgefunden und zum Tierarzt gebracht. Ihr ging es sehr schlecht und musste stationär versorgt werden. Nun ist sie im Tierheim und wird aufgepäppelt. Sie ist nicht gechippt. Wer vermisst sie?