Salzgitter. Eine Frau flieht in Lebenstedt nach einem Unfall. Einbrecher stehlen in Salzgitter-Bad ein Auto. Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Samstag in ein Büro in Salzgitter-Bad eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, zerschlugen die Täter in der Breslauer Straße eine Fensterscheibe mit einem Stein. Offenbar gezielt suchten die Einbrecher nach dem Fahrzeugschlüssel eines Volkswagen, der daraufhin auch entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Die Tat fand zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, statt. Hinweise: 05341 8250.

Unfallflucht: Zeugen geben in Salzgitter entscheidenden Hinweis

Gegen 22 Uhr hat eine 53-jährige Autofahrerin am Sonntag ein Straßenschild in der Engelnstedter Straße in Lebenstedt touchiert, schreibt die Polizei. Die Folge: Das Schild fiel auf ein geparktes Auto und beschädigte das Fahrzeug. Die Unfallverursacherin verließ die Szene des Geschehens, doch Zeugen gaben der Polizei entscheidende Hinweise. Polizisten konnten die Frau ermitteln und stellten fest, dass sie alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6.000 Euro.