Salzgitter. Zwei Autos sind am Samstagabend auf einer Kreuzung kollidiert. Bei Ohlendorf krachte ein Autofahrer zudem in eine Verkehrsinsel.

Bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter-Bad hat sich am späten Samstagabend ein Autofahrer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, krachte es gegen 23.45 Uhr auf der Kreuzung zwischen Wiesenstraße und Schlopweg. Eine 28-jährige Autofahrerin übersah die Vorfahrt des 29-Jährigen, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn. Sie rutschte beim Bremsen in den Kreuzungsbereich – beide Autos kollidierten.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der 29-Jährige zudem leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 16.000 Euro.

Ohlendorf: Autofahrer donnert über Verkehrsinsel und flüchtet

Am Ortseingang von Ohlendorf aus Richtung Groß Mahner hat ein Autofahrer am Samstagmorgen die dortige Verkehrsinsel offenbar ungebremst überfahren. Die Beschilderungen wurden dadurch großflächig beschädigt, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Der Unfall geschah gegen 8.35 Uhr, anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort – Zeugenhinweise liegen vor. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Salzgitter-Bad: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

In der Liebenhaller Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Samstagabend zudem einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert ist. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

