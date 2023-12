Salzgitter-Bad. „Big Daddy Wilson“ steht für lebensbejahenden Blues. Doch das Konzert hätte fast nicht stattgefunden. Das ist die Geschichte dahinter.

Es scheint seit unzähligen Jahren in Stein gemeißelt: Das Kulturjahr der Stadt kann nicht ohne einen Auftritt des amerikanischen Blues-Sängers „Big Daddy Wilson“ enden. So gastierte der kultige Sänger am Freitagabend erneut in einer ausverkauften Kniestedter Kirche (Kniki). Der 63-jährige „Big Daddy“ Adam Wilson Blount und seine langjährige Begleitband „The Goosebumps Bros.“ ließen es sich nicht nehmen, die kleine Kirche und ein Konzert vor 180 leidenschaftlichen Blues-Fans in ihre Europa-Tournee 2023 aufzunehmen. Im Musikgepäck hatte Wilson sein neues Album: „Plan B“.