Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt zu einem Einbruch in ein Kellerabteil am Erlenbruch – und sucht Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Samstag sind Unbekannte in ein Kellerabteil in Lebenstedt eingebrochen und haben den E-Scooter eines 38-Jährigen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Einbruchsdiebstahl im Erlenbruch. Hinweise gehen an die Polizei in Lebenstedt, erreichbar unter der Telefonnummer (05341) 18970.

Auf der Albert-Schweitzer-Straße kontrollierte die Polizei zudem in der Nacht zu Samstag einen 43-jährigen Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

red