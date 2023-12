Watenstedt. Die Jubiläumsfeier in Watenstedt hat das Motto „Wir wollen leben – stoppt die Demontage“. Wie vor 75 Jahren, nur andere Vorzeichen.

Salzgitter ist die Hauptstadt der Transformation: Diesen Satz hat mal Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil geprägt. Und den haben sie sich in der IG-Metall-Geschäftsstelle Salzgitter gemerkt. Am Donnerstagabend feierten die Mitglieder im Informations-Zentrum der Salzgitter Flachstahl GmbH den 75. Geburtstag der IG Metall in Salzgitter. Das Motto: „Wir wollen leben – stoppt die Demontage“.