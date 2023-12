Gebhardshagen. Aus einer Landes- soll eine Kreisstraße werden: Dafür spricht sich der Ortsrat West Salzgitter aus. Doch er hat nicht das letzte Wort.

Die Landesstraße L 472 von Gebhardshagen nach Salder kann ab dem Januar zur Kreisstraße werden. Einstimmig folgte der Ortsrat West (Calbecht, Engerode, Gebhardshagen und Heerte) am Donnerstag im Herrenhaus der Wasserburg der Beschlussempfehlung des städtischen Fachdienstes für Tiefbau und Verkehr. In der Vorlage wird das Umstufungskonzept dem Rat Salzgitter empfohlen und die Verwaltung beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung mit der Niedersächsischen Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel zu schließen.