Salzgitter. Eine Salzgitteranerin war für vier Wochen auf Mallorca. Nicht zum Urlauben, sondern als Polizistin. Wie das ging, lesen Sie hier.

Das mit der Dienstwaffe war so eine Sache. Da sorgte Ines P. (ihren Namen möchte die Beamtin nicht vollständig in der Zeitung lesen) am Flughafen in Hannover für Aufsehen. Es dauerte eine Weile, bis sie ihre Waffe dann am Sperrgepäckschalter aufgeben und in den Flieger nach Mallorca steigen durfte. Im September trat die 24-jährige Polizei-Kommissarin des Einsatz- und Streifendienstes in Lebenstedt ihre vierwöchige Dienstreise nach Spanien an.