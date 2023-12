Salzgitter. Um ihren Forderungen bei den Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen, streiken seit Mitternacht Bedienstete in der Stahlstadt.

In der Nacht zum Freitag haben die ersten Warnstreiks in der Tarifrunde der Eisen- und Stahlindustrie begonnen. Rund 68.000 Beschäftigte der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sind in Warnstreiks getreten, darunter die Mitarbeiter der Salzgitter Flachstahl GmbH, der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, der Ilsenburger Grobblech GmbH, der SZ Mannesmann Forschung GmbH, der Salzgitter Europlatinen GmbH und der Falk Salzgitter Bauelemente. Zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen hatte die IG Metall.

Das fordert die IG Metall in den Tarifverhandlungen

Sie fordert für die Beschäftigten in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie eine Erhöhung der Monatsentgelte um 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Darüber hinaus sollen die Tarifverträge zur Altersteilzeit, über den Einsatz von Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung verlängert werden. Die Arbeitgeber hatten in den zwei vergangenen Verhandlungen eine Entgelterhöhung von 3,1 Prozent für 15 Monate angeboten. Zum Thema Arbeitszeit gab es bis jetzt in den Verhandlungen von Seiten der Arbeitgeber nur Ablehnung, teilte die IG Metall in einer Presseerklärung mit.

So reagierten Betriebsräte in Salzgitter

Die Beschäftigten erwarteten „völlig zu Recht einen Ausgleich für die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten und eine deutliche und dauerhafte Erhöhung der Einkommen“, reagierte Matthias Wilhelm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine. Das Angebot der Arbeitgeber stehe in keinem Verhältnis zur ungewöhnlichen Belastung der Mitarbeiter durch die hohe Inflation und sei völlig unzureichend. Dass auch das Thema Arbeitszeit bislang ausgeklammert worden sei, sei inakzeptabel. Wilhelm: „Die Arbeitgeber stehen in der Pflicht, zur nächsten Verhandlungsrunde nachzubessern und ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Dafür machen wir jetzt Druck.“

Nils Knierim, Vertrauenskörperleiter Salzgitter Flachstahl: „Wir starten mit einer 6000-köpfigen Belegschaft in die Transformation – und wir wollen auch mit 6000 Köpfen wieder aus ihr herauskommen“, sagte Nils Knierim, Vertrauenskörperleiter der Salzgitter Flachstahl. Daher sei eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich unverzichtbar. „Bei uns in Salzgitter wird gerade eine Anlage für die Produktion von grünem Stahl gebaut, und so können wir jetzt schon erkennen, dass künftig deutlich weniger Personal gebraucht wird – daher ist eine Arbeitszeitverkürzung eine gute Sache“, sagte er weiter.

Der Gesamtbetriebsratschef der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, Thorsten Rittel sprach von großen Herausforderungen durch die

: „Sie haben sich durch die aktuelle haushaltspolitisch unsichere Lage in Berlin verschärft“. Die Ängste und Sorgen bei den Beschäftigten in Peine und Salzgitter seien groß. Rittel: „Die Tarifpartner sind jetzt gefordert, den Menschen in unsicheren Zeiten schnell Sicherheit zu geben“.