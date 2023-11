Salzgitter. Ein türkischer Staatsbürger hat vor Gericht durchgesetzt, dass er nicht abgeschoben wird. Doch seine Schadensersatzklage scheiterte.

Die Abschiebepraxis der Stadt Salzgitter wird die Justiz vermutlich noch länger beschäftigen. So hat die zehnte Kammer des Landgerichts Braunschweig am Donnerstag in einer Güteverhandlung Schadensersatzansprüche gegen die Stadt zurückgewiesen, die einem 49-jährigen türkischen Staatsbürger, der seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt, die Niederlassungserlaubnis versagt hatte. Doch der Anwalt des Mannes kündigte Einspruch an. Günter Wingerning, der sich als externer Berater in den Fall eingeschaltet hat, reagierte spürbar enttäuscht auf das Urteil, weil es bestehende Rechtsvorgaben nicht berücksichtige.