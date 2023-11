Salzgitter. Eine 34-jährige Radfahrerin musste nach der Kollision ins Krankenhaus. Außerdem: In einem Lebensmittelgeschäft gab es einen Diebstahl.

An der Kreuzung Kattowitzer Straße/Wehrstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei Salzgitter ergaben, dass ein 67-jähriger Fahrer Autofahrer an der Kreuzung die von links kommende bevorrechtigte 34-jährige Radfahrerin übersehen hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Hierbei zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum gefahren werden. Die Schadenshöhe wird ermittelt.

Diebstahl in Salzgitteraner Lebensmittelgeschäft

In einem Lebensmittelgeschäft in der Ludwig-Erhard-Straße haben am Mittwochabend eine 23-jährige Frau und Ihre männliche derzeit unbekannte Begleitung mehrere Süßwaren in geringer Schadenshöhe gestohlen. Nachdem die Tatverdächtigen von einem aufmerksamen Zeugen und einer Angestellten auf die Tat angesprochen wurden, versuchten sie zu flüchten, teilt die Polizei mit. Die Täterin wurde zunächst festgehalten, wehrte sich jedoch aktiv dagegen. Im weiteren Tatverlauf flüchtete der Mann mit der Beute und entkam. Die Tatverdächtige konnte beim Eintreffen der Beamten überprüft werden. Beide aufmerksamen Zeugen erlitten keine Verletzungen.

red