Salzgitter-Bad. Am Sonntag führt die Märchenbühne des Gymnasiums ihr traditionelles Weihnachtsmärchen auf. Wir durften vorab ein paar Blicke riskieren.

Ach der Arme, muss da in seinem Brunnen ausharren und den König der Frösche spielen. Nur die Elfen kennen sein Geheimnis. Aber so ein Prinz in Froschverkleidung findet seinen Weg zu seiner Prinzessin. Der Froschkönig – ein Märchen, das Generationen von Kindern begeistert hat und wohl auch noch begeistern wird. Seit Generationen gibt es auch die Märchenbühne, die Theatergruppe am Gymnasium in Salzgitter-Bad, genaugenommen seit 40 Jahren. Und auf die Bühne bezogen spielen da auch Generationen junger Menschen, vom 6. bis zum 13. Jahrgang – Einsteiger und „alte“ Bühnenhasen, verzeihung -frösche und -igel. Allein das ist spannend. Wir durften bei einer Probe dabei sein. Da feiert der Froschkönig gerade seinen Geburtstag, und die Prinzessin verliert ihren goldenen Ball im Brunnen. Die quakende Geschichte nimmt ihren Lauf.