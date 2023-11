Salzgitter. Jeden Tag beschreiben Kinder einen ihrer Lieblingsorte in Salzgitter. Finden Sie heraus, welcher Ort in der Stahlstadt gemeint ist?

Der erste Schnee ist schon gefallen, der Weihnachtsmarkt in Lebenstedt ist bereits geöffnet, und in den Läden stehen geschmückte Weihnachtsbäume. Die Adventszeit hat auch in Salzgitter begonnen. Da darf der Adventskalender der Salzgitter Zeitung ab morgen natürlich nicht fehlen.

In diesem Jahr hat sich die Redaktion etwas ganz Besonderes ausgedacht: Wir haben Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren darum gebeten, einen ihrer Lieblingsorte in ihrer Stadt zu beschreiben. Das Ganze haben wir als Video aufgenommen. Dafür haben wir im Kindergarten Auepiraten in Sauingen, in der Kigaluga in Gebhardshagen und in der Grundschule Salder gefilmt.

Nun sind Sie an der Reihe: Können Sie erraten, welcher Ort in Salzgitter gemeint ist? Schreiben Sie uns die Antwort gerne in die Kommentare bei Instagram oder Facebook. Wer uns am Ende alle 24 korrekten Antworten per Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de schickt, hat außerdem die Chance auf drei tolle Gewinne. Unter allen Einsendungen verlosen wir einmal zwei Karten für das „Feuerwerk der Turnkunst“ im Januar in Braunschweig, eine Phaeno-Familienkarte und ein Zeitungswald-Überraschungspaket unserer Zeitung.