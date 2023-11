Lebenstedt. Das Thema ein Start-up selbst zu gründen schon im Schulunterricht behandeln? An der IGS Salzgitter soll das bald passieren.

Wie gründet man eigentlich ein eigenes Unternehmen? Was muss dabei beachtet werden? Und was sollte man vorher getestet haben? Diese Fragen werden an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salzgitter wohl bald im Rahmen einiger Unterrichtseinheiten behandelt. 50 neue Bücher dazu mit dem Titel „Von der Idee zum Ziel“ hat die Schule am Freitag erhalten.