Salzgitter-Lebenstedt. Zwei Autos kollidieren am vergangenen Montag in Salzgitter-Lebenstedt miteinander. Zwei Personen werden dabei schwer verletzt..

Bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter-Lebenstedt in der Ludwig-Erhard-Straße sind am Montag, 27. November, drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen 15 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße Richtung Lebenstedt. Zeitgleich sei ein 48-jähriger Mann die Ludwig-Erhard-Straße Richtung BAB 39 gefahren. Der 48-Jährige wollte demnach nach links in den Kranichdamm abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß in Salzgitter-Lebenstedt: Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem Unfall wurden sowohl der 21-jährige Fahrer als auch sein 23-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Eine 48-jährige Frau aus dem Pkw des 48-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Beide schwer verletzten Personen mussten in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch offen und wird ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Dienststelle der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 in Verbindung zu setzen.

