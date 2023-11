Lebenstedt. Spaß für Kinder, aber auch Imbissbuden für Erwachsene prägen den Weihnachtsmarkt in Lebenstedt. Hier lesen Sie, wie der Start lief.

Was für ein trüber Start: Bei grauem Himmel, Dauerregen und entsprechend geringem Besucherzulauf hat am Montag der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ rund ums Monument eröffnet. An den 15 Ständen, die sich rund um Weihnachtsbäume und Beleuchtungsdekoration gruppierten, gibt es vor allem die gewohnten Leckereien zur Vorweihnachtszeit. Ob Feuerzangenbowle für 5 Euro, Currywurst (5 Euro), Schaschlik (6 Euro), Champignonpfanne (7 Euro) oder Kleiner Schmalzkuchen (4 Euro) – wen der Hunger überkommt, darf unter dem üblichen Angebot auswählen.

Wo der Schwerpunkt beim Weihnachtsmarkt liegt

So liegt auch in diesem Jahr der Schwerpunkt auf Essens- und Getränkeständen. „Kunsthandwerker-Stände funktionieren nur in Städten mit Touristen“, hatte Werbegemeinschafts-Chef Jürgen Neumann schon im Vorfeld erklärt: „Selbst wenn wir die Anbieter einladen und keine Standmiete verlangen, kommen sie nicht.“

Auch eine Märchenerzählerin besucht den Weihnachtsmarkt

Die Jüngsten können sich an zahlreichen Geschicklichkeitsspielen üben oder sich aufs Karussell (ein Fahrchip 3 Euro) schwingen. Zudem hat die Organisation am Monumentsplatz den ehemaligen Laden Klimbim gemietet. Daraus wurde die „Weihnachtsstube“, in der handwerklich begabte Salzgitteraner etwa ihre selbstgestalteten Weihnachtskunstwerke zum Verkauf anbieten. Auch besondere Weihnachts-Events sollen hier stattfinden. So findet die Märchenstunden mit Ingrid Jesussek am Dienstag, 5., 12. und 19. Dezember, ab 11 Uhr und mittwochs, 6.,13. und 20. Dezember, ab 15.30 Uhr statt.

Zudem gibt es zum ersten Mal eine Kindereisenbahn im Bereich vor der Stadtpassage. So wie im vergangenen Jahr auch lädt die Werbegemeinschaft Kinder der Kitas und Grundschulen aus Salzgitter ein. Dafür werden zurzeit Gutscheinhefte verteilt, die auf dem Weihnachtsmarkt etwa für eine Karussellfahrt, eine Portion Pommes oder einen Kinderpunsch eingelöst werden können.

Was zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag geplant ist

Rund um den Platz am Monument wird es sowohl beim traditionellen Singen zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 30. November, ab 17 Uhr als auch am 6. Dezember musikalisch zugehen. Am Nikolaustag werden unter dem Motto „Amazing Christmas“ Sängerinnen und Sänger aus Salzgitter und Umgebung Weihnachtslieder zum Besten geben. Außerdem neu: Damit der Weihnachtsmarkt bereits früh zu erkennen ist, ist ein kleiner Weihnachtswald geplant. Die Bäume können zum Ende des Marktes am 23. Dezember von Interessierten kostenlos mitgenommen werden.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.