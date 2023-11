Salzgitter. Zwei Theaterstücke, Blues und Weihnachtsmusik - am ersten Adventswochenende beginnen nicht nur Weihnachtsmärkte in Salzgitter.

Das erste Adventswochenende bietet in Salzgitter nicht nur Weihnachtsmärkte und Adventstreffs, sondern auch gleich zwei Theaterstücke und den Auftritt einer Blues-Legende. Chorfans können sich am ersten Advent außerdem gleich auf die Weihnachtszeit einstellen. Wir haben fünf Veranstaltungen am Wochenende herausgesucht und alle Infos darüber zusammengestellt:

Theaterstück „Schuhe Taschen Männer“ in Salzgitter-Bad

Wer liebt hier wen und seit wann und wie lange und warum? Tessa hat Ralf vor fünf Jahren verlassen. Nun wurde sie selbst vom Rockmusiker Rainer verlassen. Was macht sie falsch? Neben Männern braucht sie doch nur Schuhe und Taschen. Sie will Ralf zurück. Kurzerhand quartiert sie sich bei ihrem Ex-Mann ein und bittet Nadine und Eric so wie früher zum Brunchen zu kommen. Aber auch Nadine und Eric sind mittlerweile kein Paar mehr. Nadine ist mit Ralf zusammen. Das wissen allerdings weder Tessa noch Eric. Und das scheint nicht das einzige Geheimnis.

Auf komödiantische Weise entwirrt Stefan Vögel in dem Theaterstück „Schuhe Taschen Männer“ diese komplizierten Beziehungsverwicklungen. Für die Veranstaltung des Kulturkreises am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, gibt es noch Karten für 16 bis 22 Euro. Aufgeführt wird das Stück in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad.

Konzert von Bluesman Big Daddy Wilson ist bereits ausverkauft

Der weltweit anerkannte Bluesman „Big Daddy Wilson“ tritt an diesem Wochenende in Salzgitter auf. Er spielt ein Album „Hard Time Blues“, das „gefüllt ist mit Liebe, Glauben und Hoffnung. Es ist meine Liebesbekundung zum Leben und zum Blues“, wie der Künstler selbst sagt. „Hard Time Blues“ reflektiere die Zeiten, in denen wir gerade leben und die Probleme, die diese mit sich bringen – Corona, Armut, Ungerechtigkeit und andere Schwierigkeiten.

Soul-Ikone Big Daddy Wilson tritt in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. © Veranstalter | Austin Britt

Blues, Soul, R&B, Country und Gospel finden alle ihren Platz auf diesem Album. Das Konzert von „Big Daddy Wilson“ ist bereits ausverkauft. Ursprünglich sollte es schon 2022 stattfinden. Daher behalten Tickets aus dem vergangenen Jahr für den Auftritt des Bluesman auch weiterhin ihre Gültigkeit, wie Antje Fischer vom Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter schreibt. Das Konzert findet am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad statt.

Für die Aufführung von "Wolff und Weihnachtsstern" gibt es am Sonntag, 3. Dezember, noch Tickets. © Veranstalter | Musiktheater Lupe

Wolff und Weihnachtsstern - Theaterstück in der Kulturscheune in Lebenstedt

Serafina Weihnachtsstern, Engel in Ausbildung, bekommt am Weihnachtstag ihren ersten Auftrag: Wolff. Ein harter Brocken. So hatte sich Serafina ihren Außendienst nicht vorgestellt. Dabei hatte sie doch alles so gut vorbereitet: Geschenke, Weihnachtsessen und alles, was Menschen zu Weihnachten noch glücklich macht. Alle Menschen — außer Wolff. Eine spannende Begegnung, denn niemand sieht Serafina ihr Engelsein an. Und auch hinter Wolff verbirgt sich eine Überraschung, die am Wochenende in Salzgitter gelüftet werden soll.

Das moderne Weihnachtsmärchen „Wolff und Weihnachtsstern“ vom Musiktheater Lupe will mit Musik auf Säge und Saxofon und auch einem magischen Ticketautomaten begeistern. Auch das Publikum soll Teil der Show für Menschen ab 5 Jahren werden. Die Veranstaltung am Montag, 4. Dezember, ist bereits ausgebucht. Aber „Wolff und Weihnachtsstern“ wird auch am Sonntag, 3. Dezember in der Kulturscheune aufgeführt. Los gehts um 15 Uhr. Eine Voranmeldung ist unter folgender E-Mailadresse möglich: antje.fischer@stadt.salzgitt.der

Gemischter Chor daCapo bietet Advents- und Weihnachtsmusik

Unter dem Motto „Auf dem Weg nach Bethlehem“ bietet der gemischte Chor daCapo unter der Leitung von Susanne Bisson am Wochenende eine musikalische Reise durch die Advents- und Weihnachtszeit. Los geht es am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr in die Kirche Groß Mahner. Mit einer breiten Palette von bekannten und weniger bekannten Advents- und Weihnachtsliedern möchte der Chor beim Publikum eine vorweihnachtliche Stimmung erzeugen sowie mit ergänzenden Textbeiträgen dem Kern von Weihnachten nachspüren. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung beginnt in Schloss Salder

„Was heißt hier Minderheit?“ fragt eine Ausstellung, die bereits im Bundestag zu sehen war. Ab 1. Dezember wandert sie nach Schloss Salder. Bei dem Begriff „Minderheit“ in Deutschland denken die meisten eher an andere, neuere Gruppen als ausgerechnet an die Alteingesessenen, die teils schon länger in ihrer deutschen Region als Einheimische, mit Vorfahren bis weit in die deutsche Vergangenheit, leben. In Deutschland genießen vier dieser ethnischen Gruppen besonderen rechtlichen Schutz: Die Sorben, die Friesen, die Dänen südlich der heutigen deutsch/dänischen Staatsgrenze sowie die deutschen Sinti und Roma, die seit Jahrhunderten im heutigen Bundesgebiet verteilt leben, wie die Stadt Salzgitter mitteilt.

Erweitert um die plattdeutsche Sprache, die in Norddeutschland ebenfalls lange vor dem aus dem Süden übernommenen Hochdeutschen verbreitet war, haben die Minderheit der Dänen in Deutschland, Friesen, die deutschen Sinti und Roma, die Sorben und die Plattsprecher gemeinsam diese Wanderausstellung entwickelt. Das Ziel: Auf die Minderheiten aufmerksam zu machen, Interesse zu wecken und Vorurteile abzubauen. Auch hier ist der Eintritt frei.