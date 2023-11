Salzgitter. 20 Menschen aus dem Mehrparteienhaus im Fredenberg waren am Sonntagabend betroffen. Rauch im Treppengang verhinderte teils die Flucht.

Die Salzgitteraner Feuerwehr ist am Sonntagabend im Siemensweg im Ortsteil Fredenberg im Einsatz gewesen. Dort brannte es im Keller eines Wohnhauses. Wie Einsatzleiter Dorian Lüders vor Ort berichtete, wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr gerufen.

Tatsächlich verletzt wurde am Ende niemand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich einige der 20 betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner bereits ins Freie gerettet – andere verharrten in ihren Wohnungen. Denn: „Der Treppenraum und somit der Fluchtweg für die betroffenen Wohneinheiten war stark verraucht.“ Ein Einsatz der Drehleiter, so Lüders, war nicht zu jedem Fenster hin möglich.

Daraufhin sicherte die Feuerwehr parallel zum Löschen im Keller das Treppenhaus und belüfteten die Gänge. Nachdem das Feuer gelöscht war, lüfteten die Einsatzkräfte auch den Keller – und kontrollierten im Anschluss die Wohnungen.

red