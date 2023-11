Salzgitter. Bei der Salzgitter AG wird gebaut. Die Anlagen für die Produktion des grünen Stahls werden nach und nach installiert. Eine Zeitenwende.

Es ist mächtig was los auf dem Hüttengelände der Salzgitter AG. Hier wurde in den vergangenen Wochen nicht nur der Hochofen A für rund 130 Millionen Euro generalüberholt. Hier haben auch längst die Bauarbeiten für die Umsetzung des Salcos-Projektes (Salzgitter Low CO 2 Steelmaking) begonnen. Nahezu CO 2 -frei soll die Stahlproduktion der Salzgitter AG in den nächsten Jahren werden.