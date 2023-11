Salzgitter. Ordentlich zu tun hatte die Polizei Salzgitter in den vergangenen Stunden. Hier der ausführliche Überblick.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitag um kurz vor zehn Uhr auf der Reppnerschen Straße gegeben. Nach Angaben der Polizei wollte ein Radler an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren, als ein Pkw ihn erfasste. Daraufhin stürzte der Radler zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Zwar sprachen Autofahrer und Beifahrerin noch kurz gesprochen mit dem Mann, entfernten sich aber danach von der Unfallstelle.

Es soll sich nach dem Unfall eine Fahrzeugschlange an der Unfallstelle gebildet haben, sodass die Polizei davon ausgeht, dass es Personen geben könnte, die Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall getätigt haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Der Autofahrer wird als etwa 50 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Die Beifahrerin war ebenfalls etwa 50 Jahre alt. Hinweise: (05341) 18970.

Blitzeis: Sattelzug kommt bei Haverlah von der Fahrbahn ab

Auf der Bundesstraße 6 bei Haverlah hat es in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Der 48-jährige Fahrer eines unbeladenen Sattelzuggespanns kam auf Grund plötzlich auftretender Glätte mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Da dieser allerdings sichtlich unter Schock stand, kam er in ein Krankenhaus. Wegen austretender Betriebsstoffe befanden sich umliegende Ortsfeuerwehren sowie eine Mitarbeiterin der Umweltbehörde des Landkreises Wolfenbüttel ebenfalls vor Ort. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 6 voll gesperrt.

Kollision in Lebenstedt: Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer auf der Kreuzung Kattowitzer Straße/Bruchmachtersenstraße am Freitag gegen 14.15 Uhr einen entgegenkommenden Wagen übersehen und kollidierte somit mit dem Fahrzeug. Laut Polizei entstand an beiden Wagen erheblicher Sachschaden. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Den Verursacher erwartet ein Verfahren.

Nur gut drei Stunden musste die Polizei an die gleiche Stelle ausrücken: Eine Autofahrerin teilte den Beamten mit, dass sie soeben mit ihrem Auto eine Kollision mit einem Fußgänger gehabt habe. Dieser sei jedoch unmittelbar nach dem Zusammenstoß einfach weggegangen. Auch eine polizeiliche Suchmaßnahme blieb erfolglos.

In der Sudermannstraße hat am Freitag zwischen 13 und 13.10 Uhr ein Unbekannter einen Außenspiegel eines geparkten Mercedes Vito abgefahren. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Hinweise: (05341) 18970.

Winterräder, Außenspiegel, E-Scooter: Mehrere Diebstähle in Salzgitter

Die Polizei ermittelt nach mehreren Anzeigen von Diebstählen: Von einem VW Passat, der auf einem Sammelparkplatz entlang der Industriestraße Nord abgestellt worden war, haben Unbekannte am Freitag zwischen 5.30 und 10.40 Uhr Winterkompletträder gestohlen. Die Täter legten nach der Tat offenbar Räder eines anderen Fahrzeugtyps unter diesen Pkw. Hinweise: (05341) 941730.

Nocj unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 6.50 und 15 Uhr von einem VW Passat den linken Außenspiegel sowie den Schriftzug für die Modellbezeichnung demontiert. Die Tat geschah auf dem Parkplatz „Zum Salzgittersee“. Hinweise: (05341) 18970.

Zwischen Mittwoch und Freitag, 9 Uhr, haben Unbekannte vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Albert-Schweitzer-Straße einen E-Scooter gestohlen, der mit einem Schloss gesichert war. Ein nahezu identischer Sachverhalt hat sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ereignet. Ein weiterer E-Scooter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Gaststätte im Stadtweg gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt etwa 1200 Euro beziffert. Hinweise: (05341) 18970.

Unbekannte zünden Müll unterhalb einer Brücke in Lebenstedt an

Aufmerksame Passanten haben bemerkt, dass am Samstag kurz nach Mitternacht Müll unterhalb einer Brücke in der Feldstraße in Brand gesetzt worden ist. Durch das Feuer ist ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Verursacher sind unbekannt.. Hinweise: (05341) 18970.

Telefonbetrug: Salzgitteranerin fällt nicht drauf rein

Freitagmittag erhielt eine 83-jährige Frau aus Salzgitter-Bad einen Anruf einer ihr unbekannten Täterin. Die Anruferin täuschte gegenüber der Frau den Gewinn einer fünfstelligen Geldsumme vor, so die Polizei. Für die vermeintliche Auszahlung des Gewinnes wurde eine vorherige Zahlung von 900 Euro, beziehungsweise der Kauf von Paysafe-Karten durch die ältere Dame eingefordert. Doch die ältere Frau erkannte den Betrug, die Täterin beendete das Telefonat abrupt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kontrolle deckt diverse Straftaten eines Mopedfahrers auf

Bei der Verkehrskontrolle eines 33jährigen Mopedfahrers in der Leonorenstraße hat die Polizei festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war an dem Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen angebracht, das für ein Motorroller ausgegeben war. Auf Grund unklarer Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des Kleinkraftrades wurde dieses sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kein Versicherungsschutz: Verfahren gegen Pkw-Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hagenstraße um frühen Samstagmorgen haben die Ermittler festgestellt, dass ein 47-jähriger Mann seinen Pkw fuhr, obwohl für diesen kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

