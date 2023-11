Lebenstedt. Zuvor war ein Döner-Imbiss in dem kleinen Laden in Salzgitter. Nun füllt der neue Gastro-Betrieb „Per Food“ den kurzzeitigen Leerstand.

Hot Dogs, Burger und Fingerfood – aber auf persische Art und Weise zubereitet. Das gibt es in einem neuen Imbiss in der Lebenstedter Innenstadt zu essen. „Per Food“ heißt der Gastronomiebetrieb, der den kurzzeitigen Leerstand in der Straße In den Blumentriften 39a füllt. Zuvor war hier ein Dönerladen. Den neuen Imbiss führen Mohammad Jamaki und seine Frau Nasrin Veisi.

„Per Food“ in Salzgitter: Eigener Imbiss als Weg in die Selbstständigkeit

Für die beiden ist der eigene Imbiss der Schritt in die Selbstständigkeit. „Es war immer mein Ziel, mich selbstständig zu machen“, sagt Veisi, die eigentlich gelernte Kosmetikerin ist. Mit „Per Food“ haben sie und ihr Mann dieses Ziel nun erreicht. Aber wieso ein Gastronomiebetrieb? „Wir beide essen gerne Fastfood“, erklärt die 24-Jährige. Außerdem wollten sie die Menschen hier von persischem Essen überzeugen. Darum auch der Name: „‚Per‘ steht für den Geschmack von Persien und ‚Food‘ für Fastfood“, führt Veisi aus.

Der persische Fastfood-Betrieb "Per Food" füllt einen Leerstand in Lebenstedts Innenstadt. © FMN | Anna Lucy Richter

Sie und Jamaki kommen aus dem Iran und wohnen seit acht Jahren in Salzgitter: „Es ist für uns eine zweite Heimat geworden“, sagt Veisi. Im Iran hatte Mohammad Jamaki im Großhandel gearbeitet, doch kochen ist seine Leidenschaft. Auf YouTube hat er auch einen Kanal, auf dem er Kochvideos postet. „Gerade habe ich aber keine Zeit dafür“, gibt Jamaki zu. Schließlich ging das mit der Eröffnung des Imbisses sehr schnell.

Erst Anfang November erfuhr das Paar, dass ein Gastro-Betrieb in der Innenstadt frei wurde. Innerhalb von drei Wochen renovierten beide das Geschäft, strichen die Wände und schafften neue Geräte an. „Wir haben dafür 24 Stunden am Tag gearbeitet“, seufzt Veisi. „Es war stressig und sehr viel Arbeit“, stimmt auch ihr Mann zu, „aber wenn man ein Ziel hat, muss man das verfolgen.“

Der Imbiss „Per Food“ ist In den Blumentriften 39a, Lebenstedt. Montags bis sonntags ist das Geschäft von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet, nur am Dienstag ist Ruhetag.

