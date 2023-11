Thiede. Den Musikunterricht mit einem professionellen Musiker fanden die Schüler prima. Mit welchen Fragen sie Hünkar Savas löcherten, lesen Sie hier.

In der Realschule Thiede erlebten 43 Schüler der 5. Klassen am Donnerstag einen besonderen Unterricht. Im Rahmen des schulischen Musikvermittlungsprogramms „Vielsaitig zu Gast im Klassenzimmer“ finden seit Anfang November Schulbesuche von Musiker in ganz Niedersachsen statt. Musiklehrerin Monika Weber hatte ihre Schule hierzu erfolgreich angemeldet. An der Realschule drehte sich alles um Zupf- und Saiteninstrumente, und diese wurden präsentiert von Hünkar Savas. Er unterrichtet aktuell an der Städtischen Musikschule Salzgitter, hat Musik aller Stilrichtungen und kulturübergreifend studiert. In seinem Geburtsland Diyarbakır (Türkei) erhielt er von 1994 bis 1999 eine Bağlama-Ausbildung in Izmir. Wie es dazu kam, und dass zur Musik auch die richtige Körpersprache gehört, das brachte er den Kids auf charmante Weise bei.