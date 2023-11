Salzgitter. Die mobilen Blitzgeräte der Stadt Salzgitter sind wieder im Einsatz. Wo genau sie in der nächsten Woche stehen, lesen Sie hier.

Autofahrer aufgepasst: Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss auch in der nächsten Woche von Montag bis Sonntag, 27. November bis 3. Dezember, in Salzgitter gerechnet werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss in Gebhardshagen mit einem Einsatz der Blitzer gerechnet werden.

Dabei sage diese Mitteilung jedoch nichts über einen Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und Situation könnte jederzeit auch an anderen Orten im Stadtgebiet die Geschwindigkeit überprüft werden. Die Verkehrsteilnehmenden seien gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten.

red