Am Donnerstagmorgen ist ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Lebenstedt verletzt worden. Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, betrat der Junge gegen 7 Uhr zwischen dicht geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn. Hierbei wurde er von dem Fahrzeug einer 61-jährigen Frau erfasst.

Diese konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen am Bein ins örtliche Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Berliner Straße musste temporär für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Barum

In der Straße Auf der Kampe wurde in der Zeit von Montag, 6. November, 10 Uhr bis Mittwoch, 22. November, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, wirkten die Täter gewaltsam auf ein Fenster des Hauses ein und verschafften sich so Zugang.

Sie durchsuchten diverse Behältnisse nach Wertgegenständen und Bargeld und flüchteten im Anschluss vom Tatort. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 zu richten.

Tresor mit Bargeld in Lebenstedt gestohlen

In der Kattowitzer Straße in Lebenstedt wurde am Mittwoch zwischen 9.30 und 10 Uhr ein Tresor mit Bargeld gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich zuvor unter Gewaltanwendung auf eine Wohnungstür des Mehrfamilienhauses Zugang zu den Räumen der Geschädigten. Es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise auch hier an die Telefonnummer (05341) 1897-0.

Salzgitteranerin wird Opfer eines Enkeltrickbetruges

Eine 71-jährige Seniorin hat am Mittwochmittag eine SMS von ihrem angeblichen Kind erhalten. Darin wurde sie zunächst aufgefordert, über WhatsApp Kontakt aufzunehmen. Im späteren Chatverlauf folgte eine Aufforderung, eine Rechnung per Überweisung zu begleichen. Daraufhin habe die Geschädigte zwei Überweisungen getätigt.

Hierbei ist ein Schaden von über 1600 Euro entstanden, wie die Polizei Salzgitter mitteilt.

Polizei findet gestohlenen Pkw wieder

Unbekannte Täter hatten am Donnerstag gegen 2.40 Uhr einen auf der Straße Helene-Lange-Weg in Fredenberg abgestellten Audi Q 5 auf noch unbekannte Art und Weise entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug konnte dann aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung auf der B4 in Höhe unbeschädigt angetroffen werden.

Die Polizei stellte das Fahrzeug zur Spurensuche sicher. Der Fahrer wurde zu einer örtlichen Polizeidienststelle gebracht. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen durch.

Salzgitteraner Polizei sucht den Eigentümer eines Rades

Bereits am 3. September traf eine Zivilstreife gegen 4 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Lebenstedt einen 28-Jährigen an, der im Besitz eines Kinderfahrrades war. Aufgrund ihrer Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Rad dem Mann nicht gehört. Bisher konnte der richtige Eigentümer aber nicht ermittelt werden.

Die Polizei stellte das Rad des Herstellers Prince sicher und ermittelt wegen Fahrraddiebstahls. Das vermeintliche Diebesgut wird wie folgt beschrieben: Kinderrad vom Typ Sweeper in den Farben grün und blau. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Besitznachweis in der Dienststelle in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

Die Polizei sucht den Eigentümer dieses Fahrrades. © Polizei Salzgitter | Polizei Salzgitter

