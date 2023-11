Lebenstedt. Das Team muss den Hausarztmangel und Sprachbarrieren auffangen. Das sorgt für Unmut. Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Die große Doppeltür zur Notaufnahme des Helios Klinikums Salzgitter öffnen sich, nachdem Dr. Bettina Kölling einen Code am elektronischen Schloss eingibt. Hinter der Tür liegen Patienten auf Tragen im Flur. Die neun verfügbaren Betten sind belegt. Zwei Rettungswagenbesatzungen verlassen die Notaufnahme gerade wieder, nachdem sie Patienten abgeliefert haben. Es ist ein ganz normaler Donnerstagnachmittag im Reich von Magdalena Borzecki und Bettina Kölling. Sie haben mit ihren pflegerischen und ärztlichen Teams die Übersicht in der Notaufnahme. Auf kleinen Tablets können die Fachkräfte beispielsweise sofort alle Daten ihrer Notfallpatienten abrufen. In welche der fünf Kategorien sind sie eingestuft? Welche medizinische Vorgeschichte haben sie?