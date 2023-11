Lebenstedt. Die Entwicklung von Wohnquartieren in Lebenstedt wird mit Beteiligung der Bürger geplant. Das sind die nächsten Schritte.

Wie können sich die Wohnquartiere rund um Kampstraße, Saldersche Straße und Swindonstraße in Lebenstedt entwickeln? An dieser Frage wurden die Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten beteiligt. Nun informiert die Stadt Salzgitter über die nächsten Schritte.

Demnach werden im kommenden Jahr die Ergebnisse aus einem Forum am Kranich-Gymnasium im Ortsrat Nord und im Rat der Stadt Salzgitter vorgestellt. Letzterer habe darüber zu entscheiden, ob sich die Stadt beim Land Niedersachsen um Städtebaufördermittel und andere Fördermittel bewerben soll. Erst mit einer positiven Zusage des Landes kann die Stadt weitere Schritte mit den Menschen in den Wohnquartieren auf den Weg bringen, wird in einer Pressemitteilung erklärt.

Bei dem Forum wurden Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung diskutiert. Dem vorausgegangen waren unter anderem eine Online-Befragung, Nachbarschaftsgespräche sowie Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Bei der Veranstaltung stellten zwei Planungsbüros ihre Analysen vor, wird berichtet. Der Mitteilung zufolge empfahlen diese, drei unterschiedliche Sanierungsgebiete abzugrenzen, um damit für die Schwächen und Stärken der Wohnquartiere passende Fördermöglichkeiten zu beantragen.

Um Fördermittel für die Wohnquartiere in Lebenstedt kann man sich bei einer Ablehnung erneut bewerben

Sollte es 2024 mit einer möglichen ersten Bewerbung um Fördermittel nicht klappen, kann sich die Stadt Salzgitter auch in den Folgejahren erneut bewerben, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer Fragen hat, kann sich an das Referat für Stadtumbau und soziale Stadt wenden, entweder per E-Mail an stadtumbau@stadt.salzgitter.de oder telefonisch unter (05341) 8393386 oder 8393523.

Die Präsentation zur Veranstaltung am Kranichgymnasium ist zu finden unter: https://www.salzgitter.de/leben/Staedtebaufoerderung.php

