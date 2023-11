Salzgitter-Bad. Czaudernas Historien: Ein ganz vielseitig interessierter Mann gestaltete den Greifpark: Reinhard Martin Stoot. Doch - wer war das eigentlich?

Reinhard Martin Stoot, genannt „Onkel Stoot“ hatte ein Herz für Kinder, fotografierte und malte das alte Salzgitter am Harz und präparierte Käfer und Schmetterlinge. Zur Erinnerung an ihn wurde am 18. Juni 1994 im Bereich des „Bohlweg-Brunnens“ in Salzgitter-Bad eine Büste aufgestellt, die von dem einheimischen Bildhauer und Steinmetzmeister Thomas Löser geschaffen wurde.