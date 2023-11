Lebenstedt. Statt eines stattlichen Baumes wie in den vergangenen Jahren steht vor dem Kino ein Bäumchen. Warum? Das ist des Rätsels Lösung.

Verwundert reiben sich Passanten die Augen: Der Weihnachtsbaum, der auf dem Parkplatz vor dem „ Kultiplex“-Kino in Lebenstedt steht, ist ganz schön klein... Inzwischen sorgt dieses Thema auch in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff.

Der kleine Weihnachtsbaum auf dem Platz vor dem Kino in Lebenstedt ist schlicht ein Versehen

Knapp zehn Meter hoch war der Baum zum Beispiel im vergangenen Jahr. Der nun aufgestellte misst knapp fünf Meter. In den sozialen Medien sorgt dies für hitzige Diskussionen. „Hätte man lieber keinen aufgestellt“, heißt es zum Beispiel von einem Nutzer. Aber auch: „Mal zu hoch, mal zu klein. Was zu meckern gibt es ja immer“, heißt es beispielsweise von einer anderen Nutzerin.

Schon am Mittwoch soll ein stattlicher Weihnachtsbaum in Lebenstedt aufgestellt werden

Des Rätsels Lösung: Dieser Baum war so gar nicht bestellt worden. „Es war ein Fehler in der Logistik“, erklärt Björn Gläser von der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis). Man habe aber in engem Austausch mit dem Unternehmen spontan einen anderen Baum organisieren können. Der soll nun schon am Mittwoch aufgestellt, und pünktlich zur Adventszeit geschmückt werden.