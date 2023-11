Salzgitter. Mehrere Konzerte, eine besondere Liebesgeschichte und eine musikalische Vesper zum Abschluss. Hier könnte sich ein Besuch lohnen

Freunde der vielfältigen Musik können sich auf ein besonders spannendes Wochenende in Salzgitter vorbereiten. Von Auftritten etablierter Musiker aus der Region, wie „earphoria“ bis hin zu einer ruhigen Orgelvesper gibt es in der Stadt einige Veranstaltungen, bei denen sich ein Besuch lohnen könnte. Aber auch für Theaterfans ist eine Veranstaltung dabei. Hier gibt es alle Infos zu fünf Veranstaltungen am Wochenende.

„earphoria“ schließt das Jahr mit etablierten Musikern aus Salzgitter ab

Seit einigen Jahren schon veranstaltet die Salzgitteraner Coverband „earphoria“ ihr Jahresabschlusskonzert in der Kniestedter Kirche (Kniki) in Salzgitter-Bad. Für jedes dieser Konzerte überlegen sich die Musiker immer eine besondere Überraschung. Begonnen hat das mit der Verlosung eines Wohnzimmerkonzertes. Der Erlös daraus ging damals an das Tierheim Salzgitter, wie die Band mitteilt. Dieses Jahr steht das Abschlusskonzert unter dem Motto „earphoria and Friends“. Dafür hat sich die Band bekannte Musiker aus der Region eingeladen: Adri von „nullbock“, Jens von „Don`t Beat Bubu“ und Maik von „Things Change.“

„earphoria“ ist eine Rock-Pop-Cover-Band aus Salzgitter, mit Frontfrau Meike Hammerschmidt - bekannt aus „the Voice of Germany“ und ihren fünf Männern an Gitarren, Bass, Keyboard und Schlagzeug. Sowohl volle Härte als auch zarte Töne gehören zum Programm der Band. Das Publikum soll dabei immer Teil des Konzerts und zum Mitmachen animiert werden. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro bei der Buchhandlung Lesezeichen, im Spielwarengeschäft Klaper und bei der Firma Bergenroth in Salzgitter-Bad, sowie bei „Rock in Nails“ in Ringelheim. An der Abendkasse kosten Karten 15 Euro. Der Einlass zum Abschlusskonzert in der „Kniki“ am Samstag, 25. November, ist ab 18 Uhr.

Musik von „Unduzo“ in der Kulturscheune in Lebenstedt mit kreativem Chaos

Das eigene, seltsam voranschreitende Leben in Worte fassen und es musikalisch auf die Bühne bringen - das will die A Capella-Band „Unduzo“ (sprich: „und du so“) am Freitag, 24. November, in der Kniestedter Kirche machen. Die Quelle für ihre Musik ist laut Band das kreative Chaos. Persönliche Missgeschicke, nostalgische Momente, politische Ambitionen, superkomische Geschichten und absurde Gefühle sollen sich so zu einem ganzen Abend aneinanderreihen. „Unduzo“ wirft alles bunt durcheinander, was im weitesten Sinne etwas mit der eigenen Heimat zu tun hat. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Geradlinigkeit. Tickets für das Konzert von der Kleinkunstbühne veranstaltete Konzert kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 20 Euro. Einlass ist um 19 Uhr.

"Unduzo" tritt am Freitag in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. © privat | Felix Groteloh

Konzert der Voodo Lounge in der Kulturscheune Salzgitter bereits ausverkauft

Der Traum vieler Rock ’n‘ Roll Fans ist es, einmal die „Rolling Stones“ bei einem Konzert aus nächster Nähe zu erleben. Vergönnt ist das jedoch den Wenigsten. Wie es sein könnte, zeigt die Braunschweiger Tribute-Band „Voodoo Lounge“ am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr in der Kulturscheune. Die Beliebtheit der „Stones“ schlägt sich auch auf die bekannten Covermusiker nieder. Denn die Veranstaltung ist nämlich bereits ausverkauft.

Liebesgeschichte in Salzgitter-Bad: Liebe, Lust und Hexenschuss

Wer sich am Freitag, 24. November, lieber ins Theater begeben möchte, kann in Salzgitter-Bad eine Liebesgeschichte mit Lou Hoffner (bekannt vom Eurovision Songcontest) und Gedeon Burkhard (bekannt aus „Kommisar Rex“ und „Alarm für Cobra 11“) erleben. Darum geht es: Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht vor den Scherben seiner Ehe. Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist im Grunde schon gefallen. Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sie noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurückblicken. Zuerst zynisch und bitter, werden sie dennoch daran erinnert, wie es zwischen den beiden einmal war.

Die Komödie als szenische Lesung von beiden Darstellern beginnt in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad um 20 Uhr. Tickets für die Veranstaltung des Kulturkreises gibt es für 16 bis 22 Euro.

Lou Hoffner tritt gemeinsam mit Gedeon Burkhard in der Liebeskomödie "Liebe, Lust und Hexenschuss" auf. © privat | Kulturkreis

Musikalische Vesper mit beruhigendem Thema in Salzgitter-Bad

Wer sich einen entspannenden und ruhigeren Wochenabschluss wünscht, findet vielleicht das richtige Angebot für sich in der St. Mariae-Jakobi Kirche in Salzgitter-Bad. Am Samstag, 25. November findet um 18 Uhr dort eine musikalische Orgelvesper zum Thema „Sei stille dem Herrn“ statt. Musikalisch soll es laut Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne um die „Vertonungen der guten und schützenden Hände Gottes“ gehen. Der Eintritt ist frei.