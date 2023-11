Salzgitter-Bad. Die Alte Salzstraße im Zuge der Bundesstraße 6 wird für die Sanierung ab 28. November gesperrt. Was bisher auf der Baustelle geschah.

Der Bau einer Umleitungsstrecke für die Zeit des Abrisses der „B6-Brücke“ in Salzgitter-Bad geht in eine nächste Phase. Ab Montag, 27. November, wird deshalb eine neue Verkehrsführung eingerichtet, die ab Dienstag, 28. November, gegen Nachmittag in Kraft tritt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, mit.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Alte Salzstraße (Kreisstraße 32) für den Verkehr von der Einmündung des Ütschenwegs bis zur Auffahrt Bundesstraße 6 voll gesperrt. Die Landesbehörde empfiehlt, die Sperrung entlang der U 93 zu umfahren.

Kreisstraße 32 wird bis zum Pferdehof neu asphaltiert

Geplant sind Asphaltierungsarbeiten im Zuge der Kreisstraße 32 (Alte Salzstraße) ab Einmündungsbereich in den Ütschenweg bis zur Auf-, beziehungsweise Abfahrt Bundesstraße 6. Anschließend wird der Streckenabschnitt von der Einmündung des Ütschenwegs auf die Kreisstraße 32 bis zum Pferdehof asphaltiert.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Für Anlieger und Anliegerinnen ist die Zufahrt des Pferdehofes weiterhin von der Kreisstraße 33 (Zur Finkenkuhle) aus erreichbar.

Behelfsbrücke über die Bahngleise entsteht an der B6

Rückblick: In den vergangenen Wochen wurde zunächst der südliche und dann der nördliche Teil des Ütschenwegs verbreitert und Belastungsdämme wurden aufgeschüttet, die später eine Behelfsbrücke über die Bahngleise tragen werden. Diese Rampen befinden sich noch einige Wochen in einer Ruhezeit, damit sich das Material setzen und verdichten kann.

Auch die Erdarbeiten für die Querspange sind abgeschlossen, die zwischen der Abfahrt Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Harz und der Kreisstraße 33 (Zur Finkenkuhle) entsteht. Hierüber wird später den Verkehr in Richtung Hildesheim wieder auf die

Bundesstraße 6 geleitet, so die Landesbehörde.

