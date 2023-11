Alt Wallmoden. Seit 30 Jahren öffnet die 77-Jährige vor Totensonntag ihr Atelier neben der Gutskirche Alt Wallmoden und stellt auch neue Werke vor.

Bilder, gemalt in warmen Farben an den Wänden, ein prasselndes Ofenfeuer und Kunstobjekte, wohin man sieht… Es ist ein Insider-Tipp. Ein heimeliger Ort und fixer Anlaufpunkt in der „stillen“ Zeit des Jahres. Ein Ort voller Inspiration und Begegnung – und das bereits seit 30 Jahren. Immer in der Woche vor dem Totensonntag öffnet die auf dem Gutshof in Alt Wallmoden lebende Künstlerin und Kunstpädagogin Marianne Zingler ihr „Atelier M“.