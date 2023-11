Salzgitter. Die Apotheken in Niedersachsen – auch in Salzgitter waren am Mittwoch geschlossen. Das wollen die Betreiber mit dem Protest erreichen.

In ganz Niedersachsen hatten am Mittwoch alle Apotheken geschlossen – die wenigen Ausnahmen waren die, die einen Notdienst betreiben. Grund für die flächendeckende Schließung waren die Forderung der Apothekenbetreiber nach fairen Honoraren, die Engpässe bis hin zu teils nicht lieferbaren wichtigen Medikamenten. In einem Gespräch erklärt uns Jan Weber, Apotheker aus Lebenstedt, warum genau solch eine Aktion so wichtig ist.