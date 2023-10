Trickdiebstahl und Unfall mit vier Verletzten in Salzgitter

Im Polizeibericht von Samstag berichtet die Polizei Salzgitter von zwei Vorfällen im Stadtgebiet. Demnach klingelte am Freitag gegen 11.40 Uhr ein Mann bei einer 76-Jährigen im Moränenweg in Lebenstedt. Er gab vor, Bücher und Antiquitäten für den Flohmarkt zu sammeln. Die Frau ließ ihn herein und führte ihn in den Keller.

In einem unbeobachteten Moment ging der angebliche Flohmarktsammler dann aber in weitere Räume des Hauses. Am Ende fehlte Schmuck und Bargeld.

Vorfahrt genommen - Unfall auf Berliner Straße

Um 20.45 Uhr kam es dann am Freitagabend in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Salzgitteranerin hatte gerade ein Wendemanöver in der Dutzumer Straße beendet, als sie mit ihrem Mazda wieder auf die Berliner Straße fahren wollte. Hier nahm sie einem 18-jährigen VW-Fahrer aus Salzgitter die Vorfahrt. Der Mann war in Richtung Neißestraße unterwegs und versuchte, der Frau auszuweichen.

Salzgitteranerin begeht Unfallflucht - Führerschein weg

Bei dem Ausweichmanöver aber krachte der 18-Jährige in den VW eines 38-Jährigen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Bei dem Crash wurden beide Fahrer und jeweils ein Mitfahrer leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die 42-Jährige, die durch ihre Fahrweise den Unfall verursacht hatte, fuhr davon. Die Polizei konnte sie im Nachhinein aber ermitteln und den Führerschein sicherstellen.

red/ots

