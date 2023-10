Schrottsammler: Polizei Salzgitter leitet mehrere Verfahren ein

Die Polizei Salzgitter hat am Donnerstag mehrere sogenannte Schrottsammler und den gewerblichen Güterverkehr kontrolliert. Hierbei waren mehr als 30 Kräfte im Einsatz. Außerdem der Zoll, das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig und das Bundesamt für Logistik und Mobilität. Laut Polizei kontrollierte das Team zwischen 8.45 und 15.15 Uhr 34 Fahrzeuge. Davon wurden 21 Fahrzeuge beanstandet.

Die Beamten leiteten zwei Verfahren ein und ahndeten 52 Ordnungswidrigkeiten. Bei den Verstößen handelte es sich überwiegend um falsche Ladungssicherung und Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Insgesamt wurden drei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt.

Pkw rollt in Salzgitter-Bad selbständig los und beschädigt weitere Autos

Für hohen Schaden hat ein Pkw gesorgt, der am Donnerstagnachmittag selbständig auf der Straße Crammwiese in Salzgitter-Bad losgerollt ist. Laut Polizei parkte ein 33-jähriger Autofahrer seinen Pkw an der Straße und achtete dabei nicht auf eine ordnungsgemäße Sicherung. Der Pkw ohne Insassen rollte rückwärts über eine Kreuzung, stieß dabei zunächst mit dem Heck gegen einen Gartenzaun, touchierte anschließend zwei dort geparkte Pkw und kam schließlich an einem kleinen Baum zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden liegt bei etwa 3700 Euro.

red

