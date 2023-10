Salzgitteranerin begleitet rührende letzte Reisen im Wünschewagen

Ein letztes Mal an die Nordsee, ein letztes Mal die Elbphilharmonie sehen. Hinter diesen beiden Wünschen verstecken sich ganze Lebens- und Leidensgeschichten. Aber auch große Freuden. Ein Rückblick auf eine Zeit, in der die Menschen glücklich waren oder ein Ort, an dem sie die schönsten Momente ihres Lebens erlebt haben. Sabrina Peschke würde sagen: Dahinter verbergen sich Menschen - so, wie sie sind.

Die 39-jährige Altenpflegerin erfüllt erst seit ungefähr einem Vierteljahr die letzten Wünsche ihrer Fahrgäste. Denn sie fährt als ehrenamtliche Wunscherfüllerin im Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Niedersachsen mit.

Seit Anfang Juni dabei: Deshalb macht eine Salzgitteranerin beim Wünschewagen mit

Das ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt des ASB gibt es schon seit 2014. Sabrina Peschke ist seit Anfang Juni mit dabei. Nach einem Lehrgang ging es Ende des Monats schon auf ihre allererste Wunschfahrt. Mittlerweile war sie schon auf fünf Fahren mit dabei. Die Anspannung davor sei immer die Gleiche. Was kommt jetzt auf sie zu? Mit wem ist sie unterwegs? Läuft alles glatt? Diese Fragen stellt sich Peschke vor jeder Fahrt. Eine Routine entwickeln, unmöglich. Die Fälle sind viel zu individuell.

Peschke arbeitet schon über 20 Jahre in der Altenpflege. Eigentlich ihr Traumjob, wie sie sagt. Das wäre er auch noch heute, wären da nicht die Arbeitsbedingungen, die sich mit der Zeit immer mehr verschlechtert haben. Peschke erklärt: „Im ambulanten Pflegedienst, in dem ich auch tätig bin, können wir uns noch vergleichsweise viel Zeit für unsere Patienten nehmen. Aber eben nicht so, wie früher. Dazu kommt noch viel extra Papierkram.“ Das sei eine hohe Mehrbelastung. Auch, wenn sie den Job immer noch liebe.

Wünschewagen: Was ist das besondere daran in Salzgitter?

Auf Facebook hatte sie das Team des Wünschewagens schon eine ganze Weile verfolgt. Der Wunsch, dort mitzumachen, habe schon lange in ihr gebrodelt. Eine gute Kollegin erzählte ihr dann noch von ihren Erfahrungen auf einer Wunschfahrt. Ab dann war es für Peschke gebongt. Das Konzept des Wünschewagens und die Pflegerin passten gleich perfekt zueinander. Peschke sagt: „Einfach für einen Menschen Zeit zu haben, finde ich unbeschreiblich. Es gibt keine Ärzte, die um einen herumwuseln, keine Anrufe. Wir treffen uns auf einer ganz anderen Ebene. Das ist mit der Pflege nicht vergleichbar.“ Am Ende einer Fahrt ist man als Wunscherfüllerin oder Wunscherfüller Teil der Familie, sagt Peschke.

So läuft eine Fahrt des Wünschewagens

Für jede Fahrt können sich die Wunscherfüller vorab anmelden. „Da sind alle Details drin“, sagt Peschke. Also beispielsweise, welche Erkrankung der Fahrgast hat, wie er transportiert werden muss, welche besondere Anforderungen es sonst noch gibt, und vor allem: Wo die Fahrt hingehen soll. Abfahrt ist dann immer beim ASB in Hannover. Aus einem Spind holen sich die Wunscherfüller alle nötigen Unterlagen, wie Patientenverfügung und Medikamentenplan. Auf der Fahrt zu ihrem Gast lernt Peschke die meisten anderen Wunscherfüller dann das erste Mal kennen. Zeit für ein wenig Smalltalk und den Abbau von Nervosität.

„Ich möchte, dass mein Fahrgast noch schöne Stunden hat. Dafür mache ich alles möglich, was in meiner Macht steht.“ Sabrina Peschke, ehrenamtliche Wunscherfüllerin

So war es auch für die Fahrt mit dem 75-jährigen Krebspatienten Horst. Ein letztes Mal sollte es für ihn im August nach Cuxhaven gehen. Zu diesem Zeitpunkt war er schon fünf Jahre in intensiver Pflege und Betreuung - unter anderem durch den Pflegedienst, bei dem Peschke arbeitet. „Ich bin gemeinsam mit einer Kollegin auf die Idee gekommen, ihm das zu ermöglichen. Dann wollten wir ihn auch begleiten“, erinnert sich Peschke. Die Wunschfahrt tat dem schwer kranken Horst sichtlich gut, weiß die Altenpflegerin.

Wunscherfüllerin aus Salzgitter macht für Patienten vieles möglich

„Zuhause haben wir ihn oft nur wenige Minuten mobilisiert bekommen. Auf der Wunschfahrt hat er zweieinhalb Stunden im Rollstuhl gesessen und alle seine Kräfte aktiviert. Ein Teil davon zu sein, ist wirklich schön“, erzählt die Altenpflegerin. Gleichzeitig achtet die 39-Jährige auch darauf, dass die Schicksale ihrer Fahrgäste ihr nicht zu nahe gehen. „Ich spreche im Anschluss viel mit meinen Kollegen und auch der Familie darüber, um die Fahrten zu verarbeiten. Was bleibt, ist die große Dankbarkeit der Menschen, denen wir ihren letzten Wunsch erfüllen“, sagt Peschke.

Ihre persönliche Einstellung zu Krankheiten und zum Tod stelle sie während der Fahrt komplett hinten an. „Ich möchte, dass mein Fahrgast noch schöne Stunden hat.“ Horst hat sie zum Beispiel auf der Rolltrage gemeinsam mit ihren Kollegen den Deich hochgefahren. Für den Patienten alles möglich zu machen, was in ihrer Macht steht, ist für die 39-Jährige selbstverständlich.

