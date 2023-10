Lebenstedt: 15-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Salzgitter Mit 90 km/h fuhr der Jugendliche vor einer Kontrolle der Salzgitteraner Polizei weg. Und: Ein Autofahrer ist in Lebenstedt gegen eine Ampel gekracht.

Die Salzgitteraner Polizei hat am Wochenende einen 15-jährigen Rollerfahrer verfolgt. (Symbolbild)

Die Salzgitteraner Polizei berichtet von einer Verfolgungsfahrt durch Lebenstedt – ein 15 Jahre alter Motorrollerfahrer war vor einer Polizeistreife geflüchtet. Demnach wollte die Polizei den Jugendlichen am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße kontrollieren. Trotz der Anhaltesignale setzte der 15-Jährige seine Fahrt unvermittelt fort und steigerte seine Geschwindigkeit auf bis zu 90 km/h. Zudem überfuhr der Motorrollerfahrer eine Kreuzung trotz roter Ampel.

Während der Verfolgung hatte der 15-Jährige augenscheinlich Probleme mit dem Roller und flüchtete daher zu Fuß weiter. In einer Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche später von den Beamten festgesetzt und kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Lebenstedt: Autofahrer knallt gegen Ampelmast

In der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ist am Sonntagmorgen zudem ein betrunkener Autofahrer mit einer Ampel kollidiert. Beim Abbiegen gegen 8.05 Uhr war der 56 Jahre alte Mann gegen die Ampel gefahren, hatte seine Fahrt allerdings fortgesetzt. Anschließend streifte er noch zwei dort geparkte Wagen beim Vorbeifahren.

Als der Fahrer schließlich von Beamten der Salzgitteraner Polizei angehalten und kontrolliert wurde, stellten diese fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Nun laufen mehrere Strafverfahren.

Tuning und Posing in Salzgitter – Polizei kontrolliert über mehrere Stunden

Schon am Freitagabend gab es in verschiedenen Ortsteilen eine Verkehrskontrolle der Salzgitteraner Polizei. Geachtet wurde auf sogenanntes Posing und getunte Autos. Zum Einsatz kam unter anderem ein Schallpegelmessgerät. Trotz des anhaltenden Regens überprüften die Beamten insgesamt 19 Fahrzeuge. Acht Verstöße stellten die Polizisten fest – in vier Fällen führten sie zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Sonderkontrolle in Salzgitter: Die Polizei überprüfte vor dem Wochenende mehrere Autos. Foto: Polizei Salzgitter

red

