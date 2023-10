Mentoren für Salzgitters Nachwuchs-Führungskräfte

Salzgitter-Bad Das Cross-Mentoring-Programm der Wis und ihrer Partner geht in die nächste Runde. So können Sie dabei sein.

Hier bildeten schon eine Erzieherin und ein Betriebswirt aus einem der großen Industrieunternehmen Salzgitters ein Gespann, hier trifft regelmäßig Mittelstand auf international agierendes Unternehmen. Kurz: Beim Cross-Mentoring-Programm treffen Welten aufeinander und sie lernen voneinander.

Salzgitters Wirtschaft trifft und vernetzt sich beim Cross-Mentoring-Programm

Das Kooperationsprojekt der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (Wis), der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) und der Alstom Transport Deutschland GmbH bringt Mentees und Mentorinnen und Mentoren unterschiedlicher Unternehmen und Branchen am Wirtschaftsstandort Salzgitter zusammen. Das Projekt fördert Karrieren von hoffnungsvollen Nachwuchskräften, stärkt Führungskompetenzen, bringt Unternehmen der Stadt Salzgitter zusammen und vernetzt Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Dabei ist das „Cross“ laut Wis entscheidend: Der Mentor, eine erfahrene Führungskraft aus einem kleinen, mittleren oder großen Unternehmen, und der Mentee, die Nachwuchsführungskraft aus anderer Branche und anderem Tätigkeitsfeld, bilden für ein Jahr lang ein Tandem. Für Mentees kostet die Teilnahme 399 Euro, die Mentoren beteiligen sich ehrenamtlich.

Mentees und Mentoren können sich in Salzgitter für die neue Runde des Cross-Mentoring-Programms anmelden

Wer Interesse an dem Programm hat - egal, ob als Mentor oder Mentee -, kann an der Infoveranstaltung teilnehmen, die am Donnerstag, 2. November, stattfindet. Beginn ist um 17 Uhr bei der Wis, Windmühlenbergstraße 20, in Salzgitter-Bad. Christiane Voss, Bankdirektorin a. D., und Gisela Rose-Bauch, Alstom, werden das Programm vorstellen, anschließend berichten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen Jahre.

An diesem Abend können sich dann auch Mentoren und Mentees anmelden. Wer an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann, kann sich auch per Mail an Katharina.Schroeder@wis-salzgitter.de oder per Telefon (05341) 9009920 anmelden. Wer an der Infoveranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich bis Mittwoch, 25. Oktober, anmelden.

