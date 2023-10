Brückenneubau Spektakulär: Laster schieben Ringelheimer Brücke an ihren Platz

Die Bahnbrücke in Ringelheim wird eingefahren.

Ringelheim Dieses Ereignis hat viele Zuschauer angelockt. Die erste von zwei neuen Bahn-Brücken wurde in Ringelheim an ihren Platz geschoben. So lief die Aktion.