Gebhardshagen: Täter verprügeln 42-Jährigen auf offener Straße

Salzgitter Zwei Männer schlagen am Samstagabend auf den Mann ein. In Lebenstedt wiederum verletzt sich ein Autofahrer bei einem Unfall. Der Blaulicht-Überblick.

In Gebhardshagen ist am Samstagabend ein 42-jähriger Mann angegriffen worden. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, soll ein unbekannter Mann den 42-Jährigen gegen 18.35 Uhr in der Straße Delle unerwartet geschlagen haben. Als dieser sich zur Wehr setzte, stieß ein weiterer Unbekannter hinzu und schlug ebenfalls auf das Opfer ein. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung der Straße Auf der Tanne.

Das Opfer wurde durch die Angriffe leicht verletzt und durch einen Rettungswagen erstversorgt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeidienststelle in Gebhardshagen melden. Diese ist telefonisch unter (05341) 867240 erreichbar.

Kollision in Lebenstedt: 34-Jähriger leicht verletzt

Bei einem Unfall in Lebenstedt am Samstagabend hat sich ein 34-Jähriger leicht verletzt. Die Salzgitteraner Polizei schätzt den Gesamtschaden zudem auf 17.500 Euro.

Gegen 19.20 Uhr war ein 34 Jahre alter Autofahrer vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Ludwig-Erhard-Straße/Albert-Schweitzer-Straße gefahren. Dabei hatte er verbotswidrig den Parkplatz über die Einfahrt verlassen – ein Verkehrsschild weist an dieser Stelle darauf hin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Autofahrer, ebenfalls 34 Jahre alt. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Verursacher betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Mann wurde anschließend Blut abgenommen. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salzgitter-Bad: Polizei stoppt Auto- und E-Scooter-Fahrer

Zudem leitete die Polizei in Salzgitter-Bad am Wochenende Strafverfahren gegen zwei Männer ein. Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr hatte eine Funkstreifenbesatzung einen 34-jährigen Autofahrer aus Schleswig-Holstein in der Friedrich-Ebert-Straße bemerkt und kontrolliert. Der Verdacht auf Alkohol- und Betäubungsmittel-Einfluss bestätigte sich: Der Alkoholtest zeigte 1,97 Promille an, zudem schlug ein Drogenvortest bei THC und Kokain an. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem untersagte die Polizei ihm die Weiterfahrt.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Windmühlenbergstraße einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Salzgitter wie auch einen 42-jährigen Mann aus Sachsen-Anhalt, der als Mitfahrer ebenfalls auf dem Scooter stand. Ein Zeuge hatte die holprige Fahrt beobachtet – der Fahrer war offenbar mehrfach gestürzt. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Der Test ergab 1,85 Promille. Dem Salzgitteraner wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt verboten und der Führerschein vorerst entzogen.

red

