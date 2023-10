Kitten-Alarm im Tierheim Salzgitter - Wer gibt ihnen ein Zuhause?

Es herrscht dichtes Gedränge in den Katzenzimmern des Tierheims in Salzgitter-Bad. Die niedlichen Samtpfoten heißen Ninja, Rüpel und Kasimir – die drei jungen Fellnasen sind nur einige von derzeit über 50 jungen Kätzchen, die ihre ersten Lebenswochen und -monate im Tierheim Salzgitter verbringen. Nun aber möchten sie hinaus in die Welt. Die Mitarbeitenden des Tierheims suchen daher Menschen, die junge Katzen aufnehmen möchten.

Mehr als 50 jungen Katzen warten im Tierheim Salzgitter auf neue Besitzer

Viele der über 50 Jungkatzen sind als Fundtiere mit oder teils sogar ohne ihre Mütter in die Einrichtung am Pfingstanger 40 in Salzgitter-Bad gekommen. Sie wurden entweder in Straßengräben oder verängstigt in Büschen aufgefunden. Aus Sorge der Finder, den kleinen Familien könnte etwas zustoßen, wurden sie in die Obhut des Tierheims gegeben. Hier werden sie in der Quarantänestation – dem tierheiminternen Krankenhaus – aufgepäppelt, medizinische versorgt und von den Tierpflegerinnen Schritt für Schritt an den Menschen gewöhnt.

Die Kitten, die bereits im vermittlungsfähigen Alter sind, toben und spielen munter durch die Kinderzimmer des Tierheims. Für das Tierheim-Team, welches die Fotos erstellt, war es das reinste Kitten-Chaos. Kurz die Kamera auf dem Fußboden abgestellt, machten sich die kleinen Fellnasen mit ihren unbeholfenen Bewegungen an der Ausrüstung zu schaffen. Die anderen, weniger aufdringlichen und mitunter recht schüchternen Kitten, verschliefen das wöchentliche Fotoshooting in ihren Kuschelmulden und träumten bereits von der großen weiten Welt und all den spannenden Abenteuern.

Die Kitten aus dem Tierheim Salzgitter werden nur im Duo vermittelt

Für die Kätzchen sind der Umgang mit und die Möglichkeit, mit ihren Artgenossen zu spielen, ausgesprochen wichtig, denn die tapsigen Gesellen sozialisieren sich dadurch gegenseitig. Die Kitten werden aus diesem Grund nur zu zweit vermittelt. Das Tierheim-Personal weist darauf hin, dass gewährleistet sein muss, dass ausreichend Platz, Zeit und finanzielle Mittel vorhanden sein müssen, um den Kleinen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, in dem diese dauerhaft glücklich sind. So niedlich wie Katzenkinder sind: Sie machen auch ordentlich Arbeit und kosten Geld.

red

