Alkoholisierter Autofahrer kommt in Salzgitter von der Straße ab

In Salzgitter kam es am Donnerstag zu zwei Autounfällen (Symbolbild).

Am Donnerstag ist es in Salzgitter gleich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Gegen 6.20 Uhr kam ein alleinbeteiligter 58-jähriger Fahrer eines Mazdas auf der Kreisstraße 22 zwischen Osterlinde und Salzgitter-Bad links von der Fahrbahn ab und kam dann im Graben zum Stehen. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Durch den Unfall wurde ein Baum sowie ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto wies erhebliche Schäden auf und war nicht mehr fahrbereit. Die Polizeibeamten nahmen bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest mit einem Wert von 1,9 Promille bestätigte ihren Verdacht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet.

Kollision: Verkehrsunfall in Salzgitter-Thiede

Auch in Salzgitter-Thiede kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr übersah nach Polizeiangaben eine 50-jährige Autofahrerin in der Breslauer Straße einen 71-jährigen Fahrer aus Wolfenbüttel, als sie in die Danziger Straße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, woraufhin sich der Wagen der Unfallverursacherin zweimal gedreht habe und dann zum Stehen kam.

Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

red

