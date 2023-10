Salzgitter Kletter-Parcours für Kinder, Plantschen mit der Familie und mehr. Das können Jung und Alt bei kaltem Wetter in Salzgitter unternehmen.

Trotz Kälte und Regen gibt es in Salzgitter Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Die Eissporthalle startete Ende September in die Saison. (Symbolbild)

Freizeit in Salzgitter

Freizeit in Salzgitter Bei Kälte und Regen – Diese Indoor-Aktivitäten bietet Salzgitter

Schneller als gedacht ist der Winter da. Familien müssen bei nassem Wetter nach innen ausweichen. Wir haben Aktivitäten und Orte in Salzgitter herausgesucht, die entweder für genügend Spaß oder auch Entspannung sorgen. Wissenswertes ist auch dabei.

In der Jumbo-Oase in Salzgitter gibt es ein breites Spielangebot

Nach einem Tag in der Jumbo-Spieloase gehen die Kinder freiwillig ins Bett. Denn in dem Freizeit-Paradies können sie sich im Kletterlabyrinth, auf Wellen- und Röhrenrutschen, einem Fünfer-Trampolin sowie dem Riesenkrokodil, Tretfahrzeugen, Bobby-Cars oder auch Elektroautos austoben. Außerdem gibt es eine Discoecke mit Nebel und Musik. Fußball und Basketball stehen ebenso auf der Tagesordnung. Auf dem Multifunktionsfeld haben Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren unter Aufsicht viele Spielmöglichkeiten. „Für die ganz Kleinen gibt es einen Kleinkinderspielbereich mit Bällebad und eine Krabbelecke mit separatem Sitzbereich“, verspricht die Oase auf ihrer Website.

Im Bistro können Snacks und Getränke gekauft werden. Dort finden auch Kindergeburtstage statt. In den Ferien hat die Spieloase, Ambossweg 8, Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, und am Wochenende, 10 bis 19 Uhr, geöffnet. Kinder bis 80 Zentimeter Körpergröße erhalten freien Eintritt. Kinder bis 18 Jahre zahlen 8 Euro, Erwachsene 4 Euro und Geburtstagskinder dürfen umsonst spielen. Weitere Informationen und Preise gibt es auf der Website unter www.jumbo-salzgitter.de.

Für Adrenalin-Junkies: Hally Gally, der „Jump und fun“-Park in Lebenstedt

Ein Trampolin-Park und eine Mini-Gokart-Arena – das sind nur zwei von mehreren Indoor-Attraktionen, die im Hally-Gally-Park zu finden sind. Im Parcours aus Hängebrücken, Rutschen und Klettermöglichkeiten lassen Kinder und Jugendliche ihre Energie heraus. Beim Softball-Shooter treffen vier Schützen auf weitere Mitspieler, die versuchen, den weichen Bällen auszuweichen. Der Park in der Gewerbestraße 9 in Lebenstedt ist Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, und Samstag und Sonntag, 10 bis 19 Uhr, geöffnet. Ein Tagesticket für Kinder kostet 8 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Weitere Informationen und Preise gibt es unter www.hallygally-sz.de.

Spaß auf Kufen in der Eissporthalle Salzgitter

Seit Ende September heißt es wieder: Spaß auf dem Eis! Eislaufschuhe verleiht die Halle gegen einen Aufpreis und Pfand. Zudem sei das Eisstockschießen ein „Dauerbrenner“. „Montags und freitags können ab 18.30 Uhr Firmen, Vereine oder private Gruppen diese gesellige Veranstaltung nutzen“, heißt es dazu auf der Website. Die Super-Disco auf dem Eis findet in diesem Jahr Freitag, 10. November, und Freitag, 8. Dezember, von 19 bis 22 Uhr statt. Eisläufer unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Für einige weckt es Kindheitserinnerungen, für andere ist es eine rutschige Angelegenheit: Eislaufen in der Eissporthalle Salzgitter ist dieses Jahr wieder beliebt. (Archiv) Foto: Rudolf Karliczek

Außerhalb der Sonderlaufzeiten können Besucher Mittwoch und Donnerstag, 9 bis 12 sowie 15 bis 17 Uhr, Samstag, 11 bis 17 und 17.30 bis 21 Uhr, und Sonntag, 11 bis 17 Uhr auf das Eis. Ein Ticket kostet 6 Euro. Weitere Informationen und Preise gibt es unter www.eissporthalle-salzgitter.de.

Plantschen und Bahnen schwimmen in Lebenstedt

Aus dem kalten Nass ins warme Schwimmbecken: Im Stadtbad Lebenstedt kommen Kinder sowie Erwachsene auf ihre Kosten. Der Kleinkinderbereich bietet drei Becken, eine Rutsche und eine Wasserspielfläche. Im Attraktionsbecken gibt es vier 25-Meter-Bahnen, Kletterringe, eine Schaukelgrotte, Massagedüsen und einen Wassersprudler – Entspannung also für Eltern. Im Sportbereich können Besucher ihre Bahnen schwimmen. Außerdem verfügt das Schwimmbad, Zum Salzgittersee 25, über eine 100-Meter-Röhrenrutsche.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag, 6.30 bis 10 Uhr (zwei Bahnen im Schwimmerbecken) sowie 10 bis 20 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr, und Donnerstag 10 bis 19 Uhr. Montag ist Ruhetag. Erwachsene zahlen Dienstag bis Freitag 6,10 Euro, Kinder von 3 bis 16 Jahre 3,90 Euro, und am Wochenende 7,20 und 4,40 Euro. Weitere Informationen und Preise gibt es unter www.stadtbad-lebenstedt.de.

Für Körper und Seele: Das Schwimmbad Lebenstedt ist auch in der kalten Jahreszeit zu besuchen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe / dpa

Saurier und Reformation: Dauerausstellungen im Museum Schloss Salder

Im Museum Schloss Salder bekommen Besucher Einblick in die Erdgeschichte. Außerdem erfahren Interessierte mehr über den Ichthysaurier, der vor etwa 250 bis 200 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung in Salzgitter zu Hause war. Zudem thematisiert eine weitere Dauerausstellung das Mittelalter, die Reformationszeit oder auch den Bergbau in Salzgitter. Im Schloss und im „Pferdestall“ ist die umfangreiche Dauerausstellung zur Stadtgeschichte geöffnet. Im „Kuhstall“ finden regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen statt.

Im Museum Schloss Salder gibt es zahlreich Dauerausstellungen. (Archiv) Foto: André Kugellis / Stadt Salzgitter

Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag und an den geöffneten Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen zu den Ausstellungen gibt es unter www.salzgitter.de/kultur/museum.

