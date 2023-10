Täter erbeuten 23.000 Euro durch Schockanruf in Salzgitter

Am Mittwoch kam es in Salzgitter zu einem Schockanruf. Betroffen war eine 84-Jährige, die daraufhin einem unbekannten Mann 23.000 Euro in bar gab (Symbolbild).

Immer wieder kommt es in der Region Braunschweig-Wolfsburg zu sogenannten Schockanrufen, bei denen die Täter mittels Telefonaten hohe Geldsummen vorwiegend von älteren Personen abgreifen wollen. So nun auch bei einem Fall in Salzgitter: Am Mittwochmorgen erhielt eine 84-jährige Seniorin aus Lebenstedt gegen 9 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Trickbetrügerin, die sich als Staatsanwältin ausgab. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Der Seniorin wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei der eine Person gestorben sei. Nun müsse eine Kaution für die Tochter bezahlt werden, damit diese nicht ins Gefängnis müsse.

Salzgitteraner Seniorin übergab Unbekannten 23.000 Euro in bar

Die Seniorin übergab schließlich die Summe von 23.000 Euro in bar vor ihrer Hauseingangstür an einen unbekannten Mann. Der Geldabholer sei klein und schlank gewesen, habe braunes, kurzes Haar und ein westeuropäisches Aussehen gehabt. Er habe weiße Oberbekleidung sowie eine weiße Hose getragen, ähnlich eines Gastwirtes.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 entgegen. Abermals warnt die Polizei, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaften derartigen Kontakt zu Betroffenen aufnehmen. Betroffene sollen sensibel reagieren und nicht auf diese Betrugsmasche hereinfallen. Sie können sich bei einem solchen oder ähnlich gelagerten Fall immer an ihre Polizei wenden, die dann weiterhilft und berät.

