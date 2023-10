Blätterflut in Salzgitter: So kann Herbstlaub entsorgt werden

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) hat mit Herbstbeginn viel Arbeit mit dem vermehrten Blätterfall. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Salzgitter liegt die Priorität dabei auf der Verkehrssicherheit. Auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen, auf denen der SRB das ganze Jahr über gegen Gebühr reinigt, entfernt der SRB im Herbst auch das Laub.

Überall dort, wo die Anwohnerinnen und Anwohner ihren Gehweg selbst reinigen müssen, sei das Laub privat und auf eigene Kosten zu entsorgen, unabhängig davon, woher es stammt. Auch Laub, das von städtischen Bäumen oder Nachbargrundstücken auf den Gehweg falle, sei von den verantwortlichen Anwohnern zu entsorgen. Das Laub dürfe dabei nicht in den Rinnstein gefegt oder auf öffentlichen Grünflächen entsorgt werden, so die Stadt Salzgitter.

Wohin mit dem Laub? Stadt Salzgitter gibt Tipps zur Entsorgung

Doch, wohin mit all dem Laub? Nach Angaben der Stadt können die Blätter zum Beispiel in die Biotonne oder in den SRB-Laubsack eingefüllt werden, der für 2 Euro in den Bürger-Centern im Rathaus in Lebenstedt und im „Kleinen Rathaus“ in Salzgitter-Bad sowie im SRB erhältlich ist. Die Laubsäcke können am jeweiligen Leerungstag der Biotonne zur Abholung neben der Tonne bereitgestellt werden. Die Entsorgungsgebühr werde mit dem Kauf des Laubsackes bezahlt.

Das Laub kann auch nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.entsorgungszentrum.de kostenpflichtig zur Annahmestelle der Abfallentsorgungsanlage Diebesstieg gebracht werden. Die Anlieferung von Laub koste bis zu einer Menge von 200 Kilogramm bei einem Volumen von 1 Kubikmeter pauschal 7 Euro, bei einem Volumen über 1 Kubikmeter pauschal 14 Euro. Bei Anlieferungen über 200 Kilogramm werden 81 Cent pro 10 Kilogramm berechnet, so die Stadt.

Tipps für die Entsorgung von Herbstlaub für Salzgitters Gartenbesitzer

Eine weitere Möglichkeit für Gartenbesitzer sei der eigene Kompost, der als ausgezeichneter und natürlicher Bodenverbesserer den biologischen Nährstoffkreislauf schließe und gleichzeitig die Bodenqualität nachhaltig verbessert. Außerdem bieten Laubhaufen nach Angaben der Stadt wichtige Überwinterungsplätze für Igel und andere nützliche Tiere.

Laut der Pressemitteilung bereichern Bäume das Stadtbild, produzieren Sauerstoff und tragen zur Klimaregulierung bei. Sie geben anderen Arten einen reichhaltigen Lebensraum, filtern Stäube und Partikel aus der Luft und sind die „grüne Lunge“ der Städte. Aus diesen Gründen beschneidet der SRB nach eigenen Angaben grundsätzlich keine gesunden Bäume, oder reduziert sie in der Höhe, damit sie weniger Laub abwerfen. Denn diese Maßnahmen seien keineswegs nachhaltig, da starker Rückschnitt wiederum einen starken Neuaustrieb verursache und gesunde Bäume durch Rückschnitte auch geschädigt werden und eine Unfallgefahr darstellen können.

Weitere Informationen zum Thema Laubentsorgung gibt es auf der Internetseite der Stadt Salzgitter www.salzgitter.de oder telefonisch bei der Abfallberatung des SRBs unter (05341)839 3741.

red

