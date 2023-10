Wegen eines Polizei-Einsatzes: Auffahrunfall in Salzgitter-Bad

In der Porschestraße in Salzgitter-Bad ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 39 Jahre alte Frau aus Peine musste gegen 9 Uhr trotz einer Grün zeigenden Ampel bremsen, weil ein Polizeiwagen mit Blaulicht vorbeifuhr. Da der dahinter fahrende Wagen lediglich auf die grüne Ampel achtete, fuhr der Fahrer der Frau von hinten auf. Die 39-Jährige, erklärt die Polizei, „erlitt Schmerzen“.

Zudem ermitteln die Salzgitteraner Beamten zu mehreren Graffiti in Lebenstedt. In der Wehrstraße haben eine bislang unbekannte Täterin und ein unbekannter Täter mehrere Hausfassaden, ein Garagentor sowie einen Renault Clio und einen Citroen C3 besprüht. Geschehen ist dies am Donnerstag in der Zeit zwischen 13.15 und 14 Uhr. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um Jugendliche handeln. Die Polizei in Salzgitter sucht Zeugen zu dem Vorfall, sie ist erreichbar unter (05341) 89710.

red

