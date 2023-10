Salzgitter In Immendorf stehlen Unbekannte Baumaterialien in fünfstelligem Wert, in Thiede touchiert ein Auto den Tretroller eines Siebenjährigen.

Blaulicht-Meldungen: Die Salzgitteraner Polizei berichtet von einem Einbruch in eine Lagerhalle in Immendorf und von einem Unfall in Thiede. (Symbolbild)

Blaulicht Immendorf: Einbruch in Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Bei einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter im Salzgitteraner Ortsteil Immendorf ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße An der Landwehr und konnten diverse Baumaterialien erbeuten. Als Tatzeitraum gibt die Salzgitteraner Polizei die Zeit zwischen dem 9. Oktober, 2 Uhr, und dem 10. Oktober, 10 Uhr, an.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Telefonnummer lautet (05341) 18970.

Thiede: Autofahrer touchiert Tretroller – Kind stürzt

Zudem ereignete sich am frühen Mittwochabend in Thiede ein Unfall: Ein 18 Jahre alter Autofahrer touchierte gegen 18.40 Uhr auf der Danziger Straße einen Tretroller, auf dem ein Siebenjähriger fuhr. Der Junge kam von rechts, der Autofahrer übersah ihn vermutlich, so die Polizei.

Das Kind stürzte und verletzte sich. Der Siebenjährige wurde unverzüglich per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

red

