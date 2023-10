Schockanrufe in Salzgitter: Täter erbeuten fünfstellige Summen

Die Polizei berichtet am Donnerstag von diversen Schockanrufen im Raum Salzgitter. Die daraufhin erbeuteten Geldbeträge sind beträchtlich.

So wurde beispielsweise eine 63 Jahre alte Frau aus Lebenstedt Opfer eines Schockanrufs. Gegen 16.30 Uhr wurde ihr am Telefon mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt hätte und nun eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zu bezahlen wäre. Die 63-Jährige übergab in der Kampstraße mehr als 10.000 Euro Bargeld in einem Briefumschlag an eine Frau, die sich als Oberstaatsanwältin ausgab. Die Täterin wird als schlank beschrieben, sie trug lange braune Haare und eine Brille. Hinweise gehen an die Salzgitteraner Polizei, die telefonisch unter (05341) 18970 erreichbar ist.

In Salzgitter-Bad war am Mittwoch eine 65 Jahre alte Frau betroffen. Nachmittags gegen 15 Uhr gab sich ein Mann am Telefon als Polizist aus. Auch er behauptete, dass die Tochter der 65-Jährigen in einen Unfall verwickelt gewesen wäre und nun eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro gestellt werden müsste. Gegen 15.30 Uhr wurden etwa 20.000 Euro an eine angebliche Gerichtsgehilfin übergeben – und zwar in der Wiesenstraße. Sie wird als zirka 1,65 Meter groß und kräftig beschrieben, hatte schulterlanges und hellblondes Haar, sprach Hochdeutsch und hatte ein zierliches Gesicht. Sie trug eine dünne Steppweste, ein helles Langarmshirt und eine dunklere Jeans. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizei in Salzgitter-Bad, erreichbar unter (05341) 8250.

Frau aus Salzgitter gibt Betrügern Bargeld und Goldmünzen im Wert von über 50.000 Euro

Und noch einen weiteren Fall registrierte die Polizei am Mittwoch: Ein bislang unbekannter Täter gab sich einer Salzgitteranerin zunächst als vermeintlicher Enkel und anschließend als Polizeibeamter aus. Er brachte die Frau dazu, einem weiteren Unbekannten Bargeld und Goldmünzen in einem Gesamtwert von über 50.000 Euro zu übergeben. Stattgefunden hat dies in der Zeit zwischen 14 und 16.30 Uhr. Auch hierzu sucht die Salzgitteraner Polizei dringend Zeugen: (05341) 18970.

red

